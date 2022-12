Der Goldpreis lauert weiter unter der runden Marke von 1.800 US-Dollar je Unze. Er profitiert vom Ende der Dollar-Stärke und sammelt nun Kraft für einen Ausbruch. Technisch ist die Lage gut, nun ziehen auch die großen Goldaktien mit.

Wenn der Goldsektor nachhaltig anziehen soll, dann braucht es meist eine breite Basis. Die liefern derzeit die Goldaktien. Wie üblich melden sich dabei erst einmal die ganz großen Produzenten zu Wort. Die hatten im Oktober noch ihre Zahlen vorgelegt und dabei auf der Kostenseite durchaus positiv überrascht. Der ganz große Ausgabenanstieg blieb aus, so dass die Marktführer weiter gutes Geld verdienen. Bemerkbar macht sich das auch in den Kursen. Die Riesen Barrick Gold und Newmont haben über den Sommer einen stabilen Boden gebidlet und legen nun langsam zu. Bei Newmont könnte schnell ein Ausbruch erfolgen. Der Konzern aus Denver war auch schon bei früheren Rallyes oft einer der ersten Werte, der zulegen konnte. Noch besser sieht es bei Agnico Eagle aus, dass sich gerade eine dritte Goldmine in Kanada einverleibt. Die Übernahme von Yamana Gold, wodurch Agnico 100 Prozent an der Malartic-Mine halten wird, scheint der Markt zu goutieren. Schon bald dürfte Agnico nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...