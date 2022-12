Berlin (ots) -Sacharow-Preis 2022 für das ukrainische Volk:Presseseminar mit Repräsentanten aus Politik und ZivilgesellschaftWann: Dienstag, 13. Dezember 2022, 09:30-11:30 UhrWo: Europäisches Parlament in Straßburg, Raum Weiss R5.1, und online (Link zum Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-seminar-on-sakharov-prize-for-freedom-of-thought_20221213-0930-SPECIAL-SEMINAR))Anmeldung unter presse-berlin@ep.europa.euEinen Tag vor der Verleihung des Sacharow-Preises für geistige Freiheit 2022 an das ukrainische Volk (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221017IPR43706/volk-der-ukraine-gewinnt-sacharow-preis-2022-des-europaischen-parlaments) im Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg bringt das Parlament Vertreter*innen des ukrainischen Volkes, Europaabgeordnete und Journalist*innen zusammen.Bei Interesse kann das Parlament die Reise- und Übernachtungskosten für eine begrenzte Anzahl hauptberuflich tätiger Journalist*innen erstatten. Die Tagesordnung der Plenartagung vom 12. bis 15. Dezember mit weiteren Themen finden Sie hier (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2022-12-12-SYN_DE.html). Informationen und Anmeldung: presse-berlin@ep.europa.eu.Den Programmentwurf des Seminars finden Sie unter diesem Link.Interviewanfragen an die Teilnehmer*innen sind bereits jetzt unter diesem Link möglich (https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20221128IPR58023/sakharov-prize-2022-interviews-with-representatives-of-the-ukrainian-people).Angekündigt sind unter anderem die folgenden Teilnehmer*innen:- Oleksandra Matwijtschuk, Menschenrechtlerin und Vorsitzende des Center for Civil Liberties- Iwan Fedorow, gewählter Bürgermeister von Melitopol bis zum 11. März 2022, als er von russischen Truppen entführt und durch einen pro-russischen Bürgermeister ersetzt wurde- Serhiy Kruk, Repräsentant des staatlichen Notdienstes der Ukraine- Yuliia Paievska, Gründerin der medizinischen Evakuierungseinheit "Angels of Taira"- Yaroslav Bozhko, The Yellow Ribbon Civil Resistance MovementHintergrundDer Sacharow-Preis für geistige Freiheit wird seit 1988 jährlich an Personen und Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und Grundfreiheiten einsetzen. Er wurde nach dem sowjetischen Physiker und politischen Dissidenten Andrei Sacharow benannt und ist mit 50.000 Euro dotiert. Im Jahr 2021 ging der Preis an den russischen Oppositionsführer Alexei Nawalny für seinen Kampf gegen Korruption und Menschenrechtsverletzungen durch den Kreml.Bitte melden Sie sich mit Namen, E-Mail-Adresse und Medium an unter presse-berlin@ep.europa.eu.Pressekontakt:Judit HERCEGFALVIPressereferentin | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1080+ 49 (0)177 323 5202judit.hercegfalvi@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandPhilipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)171 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.eu@EPinDeutschlandOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/5387813