Es ist nicht zu übersehen: Immer mehr Elektro-Fahrzeuge sind auf unseren Straßen unterwegs. Das belegen auch die aktuellen Verkaufszahlen der E-Autos in Deutschland, die einen neuen Spitzenwert erreicht haben. Der Trend zur Elektromobilität ist nicht mehr aufzuhalten. Mit einem Index-Zertifikat können Anleger davon profitieren. Konkret: Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden vergangenen Monat in Deutschland 260.512 Autos neu zugelassen, was gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 einem Plus von 31,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...