Während ihres Kapitalmarkttags haben die Papiere von Talanx am Dienstagvormittag an ihrem Jahreshoch vom Januar bei 44,42 Euro gekratzt. Die Aktien des Versicherers gewinnen derzeit gut drei Prozent auf 44,16 Euro. Damit ist das Papier der größte Gewinner des Tages im MDAX vor Rheinmetall und Stabilus.Vor der Veranstaltung hatten die Hannoveraner Wachstumsziele bis 2025 und Dividendenpläne veröffentlicht. Gerade letztere kamen am Markt gut an. Talanx will für das laufende Geschäftsjahr 2,00 Euro ...

