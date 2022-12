Bremen (ots) -Fortsetzung der Podcast-Soap mit Ella Lee, Christoph Moreno, Tessa Mittelstaedt, Martin Engler und vielen anderen ab 7.12. nur in der ARD AudiothekEine schräge Familie - ein Dorf - ein düsteres Geheimnis - nach dem Erfolg der ersten Staffel mit über 880.000 Wiedergaben in der ARD Audiothek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardaudiothek.de%2Fsendung%2Flost-in-neulich-kein-dorf-fuer-anfaenger%2F95814094%2F&data=05%7C01%7CGrit.Krueger%40swr.de%7C52f3dab2f7cc4ad34a7308dad77504ba%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638059194856219155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=32FkjE5cY9To1DK6C199FMpaD3MTMLz5hAOd%2F1dRrwA%3D&reserved=0) legen Radio Bremen (Federführung), MDR, rbb, SWR und hr die zweite Staffel des Podcasts "Lost in Neulich" auf. Wer ist die Tote in dem Autowrack, das aus dem See geborgen wurde? Wer hat sie getötet? Ist Jana eigentlich ein Junge? Und wieviel Gras kann Oma Lüders anbauen, bevor sie mit dem Gesetz in Konflikt kommt? Viele Fragen sind offen, jetzt geht die Geschichte endlich weiter. Und in der fünfköpfigen Großstadtfamilie Lüders sowie im Dorf Neulich bleibt es turbulent. Jana ist auf der Suche danach, auf welches Geschlecht sie steht, Sandra fragt sich, ob ihre Schulliebe Marc etwas mit der Leiche im See zu tun hat und Vater Thomas bekommt ein Angebot, das er kaum ablehnen kann - dafür müsste er aber seine Familie verlassen.Die neue Staffel der Fiction-Serie "Lost in Neulich - Kein Dorf für Anfänger" ist exklusiv in der ARD Audiothek (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardaudiothek.de%2Fsendung%2Flost-in-neulich-kein-dorf-fuer-anfaenger%2F95814094%2F&data=05%7C01%7CGrit.Krueger%40swr.de%7C52f3dab2f7cc4ad34a7308dad77504ba%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638059194856219155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=32FkjE5cY9To1DK6C199FMpaD3MTMLz5hAOd%2F1dRrwA%3D&reserved=0) verfügbar. Der populär und seriell erzählte Podcast mit Soap-Elementen startet am Mittwoch, den 7. Dezember. Die Folgen erscheinen immer mittwochs (jeweils ca. 20 Min. Länge). Parallel ist die erste Staffel ab sofort überall, wo es Podcast gibt, abrufbar."Eine populär erzählte Hörspiel-Serie, die es exklusiv in der Audiothek zu hören gibt - wie schön, dass das so gut angenommen wurde und damit hat Lost in Neulich zu Recht eine zweite Staffel verdient", verrät Lina Kokaly, Radio Bremen-Redakteurin der Gemeinschaftsproduktion von Radio Bremen (Federführung), MDR, SWR ,rbb und hr mit Unterstützung der ARD-Koordination Junge Angebote, und erklärt: "Die zweite Staffel ist noch dichter inszeniert und spricht durch glaubhafte akustische Settings und lebendige Dialoge eine breite Zielgruppe an. Dabei erzählen die Autorinnen und Autoren liebevoll und authentisch gesellschaftlich relevante Themen - mit einer guten Portion Witz und Cliffhangern, die es in sich haben.""Lost in Neulich" - es geht weiterSandra Lüders (Tessa Mittelstaedt) und ihr Ehemann Thomas (Martin Engler), die Teenager Justus (Christoph Moreno) und Jana/Jan (Ella Lee) sowie Baby Finja haben die Großstadt hinter sich gelassen und sich bei Sandras freizügiger Alt 68er-Mutter Monika (Cornelia Lippert) eingerichtet.Die große Frage, die sich nicht nur den Lüders, sondern ganz Neulich stellt, lautet: Wer ist die Tote in dem Autowrack, das aus dem See geborgen wurde? Das Dorf ist in heller Aufruhr. Egal ob im Aslan Grill, am Supermobil bei Trude und Bodo, auf der Route von Postbotin Hermann - überall wird gerätselt und spekuliert. Auch die Teenager der Lüders legen sich auf die Lauer. Und Oma Monika nutzt die Hilfe ihres "Freundes mir gewissen Vorzügen", des ehemaligen Kommissars Udo, um die Sachen aufzuklären. Aber als die Polizei im Dorf ermittelt, kommen nochmal neue Dinge ans Licht. Sandra und Thomas stehen vor einer ganz anderen Herausforderung. Ihre Ehe kriselt und Thomas bekommt ein verlockendes Angebot, das die Familie ganz schön durcheinanderwirbelt.BesetzungSandra LüdersTessa MittelstaedtThomas LüdersMartin EnglerJustus LüdersChristoph MorenoJana LüdersElla LeeMonika LüdersCornelia LippertNorbert Katz, Chef Batteriezellen-FirmaThomas ArnoldMarc Schmitz, Landwirt in NeulichBarnaby MetschuratAslan Ünal, Ortsvorsteher NeulichTyphoon Bademsoyu.v.a.StabAutorenNatalie Tielcke (Headautorin), Jan Hass u.a.RegieRoman NeumannRedaktionLina Kokaly (Radio Bremen)"Lost in Neulich - Kein Dorf für Anfänger" ist eine Produktion von audiowunder im Auftrag von Radio Bremen (Federführung), MDR, rbb, SWR und hr mit Unterstützung der ARD-Koordination Junge Angebote für die ARD Audiothek.Die ARD Audiothek - mobil und werbefreiDie ARD Audiothek ist die gemeinsame Streaming- und Podcast-Plattform aller Radiowellen der in der ARD vereinten Sender und des Deutschlandradios. Nahezu 100.000 Beiträge und Podcasts sind dort mobil abrufbar, ganz ohne Werbung. Die ARD Audiothek gibt es als App fürs Smartphone und Tablet sowie als Web-Version für Notebooks und PCs unter ardaudiothek.de.