Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft wird 2023 um 0,9% wachsen, nach 2,0% in 2022, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Da sich das Wachstum in den USA insbesondere in H2 2023 in Reaktion auf die straffere Geldpolitik bzw. die teureren Finanzierungsbedingungen abschwächen dürfte, sollte das Jahreswachstum auch 2024 schwach ausfallen (+0,7%). ...

