Erneut machen sich Berichte über eine Betrugsmasche bei PayPal breit, was für die ohnehin schon schwächelnde Aktie keine gute Neuigkeit ist. Der Zahlungsanbieter scheint Betrüger und andere dubiose Gestalten auf magische Weise anzuziehen und langsam wäre es an der Zeit, dieser Problematik entschieden zu begegnen.In einem aktuellen Fall erhalten PayPal-Nutzer Phishing-Mails, in denen von größeren Überweisungen an ein Drittunternehmen die Rede ist. Wer eine solche noch verhindern möchte, solle doch bitte eine in der Mail hinterlegte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...