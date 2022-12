Bis zum Jahresende steigen die Assets under Management bei Lloyd Fonds vermutlich auf 5,8 Milliarden Euro bis 5,9 Milliarden Euro an. Ziel der Norddeutschen war ein Wert von 5,5 Milliarden Euro bis 6,0 Milliarden Euro. In diesen schwierigen Zeit ist diese Entwicklung aus Sicht der Analysten von SMC bemerkenswert, denn dies entspricht einem Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...