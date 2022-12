Alles sieht nach einem harmonischen Jahresausklang an der Börse aus. Doch Dan Niles, der Gründer der Satori Fonds, ist weniger optimistisch für 2023 und sprach davon, dass es ab Januar sehr "hässlich" werden könnte. Von Johann Werther Nach der neunten positiven Handelswoche in Folge haben Anleger die Rezession, den Bärenmarkt und viele der anderen großen Probleme in der Welt schon wieder vergessen. Inzwischen kaufen auch die gebrannten Kinder des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...