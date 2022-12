Köln (ots) -Die Unabhängige Kommission für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt im Erzbistum Köln verliert ein weiteres Mitglied: Auch die frühere Staatssekretärin Marion Gierden-Jülich hat das Gremium verlassen. Das bestätigte sie der Rundschau."Die Situation im Erzbistum ist so, dass wir unsere Arbeit nicht in Ruhe machen können", sagte Gierden-Jülich der Rundschau. "Dabei habe ich durchaus Vertrauen in die Arbeit der anderen Kommissiosmitglieder. Aber andere Probleme im Erzbistum überlagern unsere Arbeit."Gierden-Jülichs Begründung unterscheidet sich damit deutlich von der des zurückgetretenen frühere Vorsitzenden Stefan Rixen, der Unabhängigkeit und Effizienz der Kommissionsarbeit bezweifelt hatte. Wie Rixen war auch Gierden-Jülich vom Land NRW in die Kommission entsandt worden - damit sind bei vom Land benannten Vertreter ausgeschieden.Pressekontakt:Kölnische RundschauRaimund NeußTelefon: 0228-6688-546print@kr-redaktion.deOriginal-Content von: Kölnische Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70111/5387969