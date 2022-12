Linz (www.anleihencheck.de) - Australiens Zentralbank (Reserve Bank of Australia, RBA) hat heute ihren Leitzinssatz erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 3,10% angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflationsrate in Australien liege bei 6,90% und dürfte laut RBA bald bei 8,00% kulminieren. Die Zentralbank habe weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Trotzdem werde an den Finanzmärkten nicht viel Potenzial für weitere Zinserhöhungen gesehen und der Australische Dollar (AUD) habe sich zuletzt nicht sehr gut entwickelt. Der Kurs EUR/AUD dürfte kurzfristig relativ stabil bleiben. (06.12.2022/alc/a/a) ...

