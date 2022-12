(shareribs.com) Washington 06.12.2022 - Die US-Regierung bewegt sich beim Umgang mit Cannabis weiterhin nur zögerlich. In der vergangenen Woche wurde ein Gesetz zur Forschung an Cannabis unterzeichnet, das als wegweisend erachtet wird. In vielen US-Bundesstaaten ist Cannabis bereits vollständig legalisiert. In noch mehr Bundesstaaten ist medizinisches Cannabis legalisiert.Doch obgleich selbst Texas ...

