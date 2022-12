HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3686/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/61 geht es u.a. um einen Anfängerfehler, der mir selbst bei der S Immo unterlaufen ist, um den Valneva Investor Day in New York City heute sowie News zu Post, Addiko, FACC, Erste Grou und Research zu CA Immo und ams Osram. Im Cordoba 78 Cup sind Bayer, Deutsche Börse und Wienerberger raus. Valneva Hosts Investor Day in New York CityLive event and webcast TODAY at 10 AM - 12 PM ETDetails here: https://lnkd.in/e8Bs6Et7 Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von ...

