WASGAU Produktions & Handels AG: Planungen für das Geschäftsjahr 2023



06.12.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Vorstand hat heute die Planungen für den WASGAU Konzern für das Geschäftsjahr 2023 aufgestellt.

Die andauernden gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie, anhaltender Lieferengpässe, der Energiepreisentwicklung und des Kriegsverlaufs in der Ukraine können die wirtschaftliche, in der Planung abgebildete Situation, und somit auch die Prognose für das Jahr 2023 beeinflussen. Für die Kennziffer Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) erwartet der Vorstand unter vorstehendem Vorbehalt, einen Wert im Korridor in Höhe von 7,0 bis 10,0 Mio. Euro für das Planjahr 2023. Dabei wird für das I. Halbjahr 2023 ein Konzern-EBIT von 3,0 bis 4,0 Mio. Euro und für das II. Halbjahr 2023 ein Konzern-EBIT von 4,0 bis 6,0 Mio. Euro erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde mit Ad-hoc Mitteilung vom 25.04.2022 ein Konzern-EBIT im Korridor von 8,2 bis 11,7 Mio. Euro prognostiziert. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 wurde für das I. Halbjahr 2022 ein Konzern-EBIT von 3,7 Mio. Euro erreicht und mit Ad-hoc Mitteilung vom 25.04.2022 ein Konzern-EBIT für das II. Halbjahr 2022 von 4,7 bis 6,7 Mio. Euro prognostiziert. Pirmasens, den 06.12.2022 WASGAU Produktions & Handels AG Der Vorstand





Kontakt:

Thomas Bings

Vorstand

06.12.2022 CET/CEST

