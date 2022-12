In einem nicht ganz so einfachen Marktumfeld bewegen sich unsere drei heutigen Protagonisten Varta, TeamViewer und Zalando in sehr unterschiedlichen Konstellationen. Bleiben wir gleich bei Varta. Varta - Aktie mit Ritt auf der Rasierklinge. Geduld ist derzeit eine überaus gefragte Tugend. Die Aktie des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5 | ISIN: DE000A0TGJ55 | Ticker-Symbol: VAR1) bewegt sich seit geraumer Zeit seitwärts. Keine Seite wagt sich ...

