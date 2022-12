Die TUI-Aktie bewegt sich weiterhin in einer engen Range. So pendelte der Tourismus-Titel bereits in den vergangenen Wochen zwischen dem September-Tief bei 1,66 Euro und dem Verlaufshoch vom 18. August bei 1,74 Euro. Aktuell warten die Anleger auf frische Zahlen, die am kommenden Mittwoch (14. Dezember) präsentiert werden. Derweil gibt es eine positive Nachricht. Nach dreijähriger coronabedingter Pause nimmt TUI Cruises als eine der ersten Kreuzfahrtreedereien wieder Kurs auf Asien. Am Dienstag ...

