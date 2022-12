Der Brennstoffzellen-Lkw-Vermieter Hylane hat sein erstes Fahrzeug an einen Kunden übergeben. Der Wasserstoff-Lkw ist bei der Mitea GmbH umgehend in den Tagesbetrieb gestartet - als erster Lkw dieser Art aus einer Serienfertigung in Deutschland. Bei dem nun übergebenen Fahrzeug handelt es sich um jenen Hyundai XCIENT Fuel Cell, der Mitte November in Köln zugelassen wurde - dem Hauptsitz von Hylane. ...

