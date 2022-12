Der Goldpreis stieg in der vergangenen Handelswoche um 3,2 % wieder bis an den Widerstand bei 1.800 US-Dollar an, nachdem negative Signale in einer Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Mittwochabend ausgeblieben waren. Der Markt hatte erwartet, dass diese Rede beim "The Brookings Institute" hawkish sein würde, nachdem sich viele US-Notenbanker in den letzten Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...