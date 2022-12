EQS-News: Gigaset AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Statement 2.0 - neues Outdoor-Smartphone von Gigaset! Für Abenteuer in der Natur und im Job: Das Gigaset GX4 "Made in Germany" (News mit Zusatzmaterial)



06.12.2022 / 14:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemeldung

München, 6. Dezember 2022

Statement 2.0 - neues Outdoor-Smartphone von Gigaset

Für Abenteuer in der Natur und im Job: Das Gigaset GX4 "Made in Germany" Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft bringt Gigaset das Outdoor-Smartphone GX4 auf den Markt. Als Nachfolger des Erfolgsmodells GX290 kommt das Gerät mit Wechsel-Akku, Superschnellladefunktion, 48-Megapixel-Kamera und Features wie programmierbarer Funktionstaste, Fingerabdrucksensor auf dem Ein- und Ausschalter und LED-Spotlight-Ring für Benachrichtigungen auf der Rückseite. Das Gehäuse des Gigaset GX4 ist nach Militärstandard widerstandsfähig und staub- und wasserdicht. Ein stylischer und überaus robuster Begleiter für alle mit aktivem Lebensstil und einem anspruchsvollen Arbeitsumfeld. Mit seiner Ausstattung und einem Preis von 349 Euro (UVP) ist das GX4 der offizielle Nachfolger des erfolgreichen GX290 und eine klare Differenzierung zum im September vorgestellten GX6.



"Die Fußstapfen des GX290 sind groß", sagt Jörg Wissing, Senior Product & Business Development Manager bei Gigaset. "Unser erstes Outdoor-Smartphone ist im wahrsten Sinne des Wortes durch die Decke gegangen. Das Gerät wurde von der Fach- und Publikumspresse gelobt, wir waren damit in Lifestylemedien vertreten, haben Kunden begeistert, Outdoor-Blogger überzeugt und große Geschäftskunden für uns gewonnen." Jörg Wissing und sein Team wollten eine konsequente Weiterentwicklung, neue und bessere Features, eine Produktion im Stammwerk im nordrhein-westfälischen Bocholt - und das, ohne den gesetzten Preisrahmen zu sprengen. Das Ergebnis ist das Gigaset GX4. Ein robustes Outdoor-Smartphone "Made in Germany" mit frischem Design, neuen Ideen und fairem Preis. Robustheit

Das Gigaset GX4 ist rundum geschützt. Mit seinem TPU-Doppelspritzgehäuse und einem Rahmen aus Aluminium, Magnesium und Titan erfüllt es die Standards MIL-STD-810H und IP68. Es verträgt spielend Stürze aus 1,20 Metern Höhe und taucht bis zu einer halben Stunde im 1,50 Meter tiefen Wasser. Das Gerät funktioniert bei Umgebungstemperaturen zwischen -15 und 45°C und lässt sich mit Wasser, Seife, Alkohol oder Desinfektionsmittel reinigen. Ausdauer

Neu im Vergleich zum GX290 ist der Wechsel-Akku, der vom Anwender selbst getauscht werden kann. Mit 5.000 mAh Leistung erlaubt er eine Sprechzeit von 45 Stunden (4G), eine Audio-Abspielzeit bis zu 56 Stunden und maximal 16 Stunden Video-Abspielzeit. Auch das Gigaset GX4 lässt sich mit 15 Watt nach Qi-Standard kabellos schnellladen. Es unterstützt nun auch Power



Darstellung

Das V-Notch Display hat nun einen höheren Kontrast von 1.500: 1 und löst in HD+ (1.560 x 720 Pixel) auf - die optimale Kombination für eine klare Darstellung bei gleichzeitig maximaler Akkulaufzeit. Mit einer Helligkeit von 550 nits ist die Anzeige auch im hellen Sonnenlicht gut ablesbar. Das Display wird geschützt durch Corning Gorilla Glass 5 mit einer kratzfesten und schmutzabweisenden Oberfläche. Es lässt sich auch mit bis zu zwei Millimeter dicken Handschuhen und mit nassen Händen bedienen. Leistung

Von Microsoft Teams bis Word, von Instagram bis TikTok, von Signal bis WhatsApp, von booking.com bis DB Navigator: Für Rechenpower unterwegs sorgt der MediaTek Helio G99 mit acht Kernen - zwei A76 mit bis zu 2,2 Ghz und vier A55 mit bis zu 2,0 GHz. Der Prozessor hat auch mit mehreren Anwendungen parallel keine Probleme und hält noch ausreichend Reserven bereit. Der Dual-SIM-Slot nimmt zwei Nano-SIM-Karten auf und der 64 GB große interne Speicher lässt sich mit einer MicroSD-Karte um bis zu 1 Terabyte erweitern. Kamera

Das Gigaset GX4 hat eine optimierte Version der aus dem GS5 bekannten Kamera: ein Dual-Kamerasystem mit einem 48 MP PDAF Weitwinkel- und einem 8 MP Ultra-Weitwinkel-Objektiv, das auch Makro-Aufnahmen erlaubt. Die Blende spielt bei der Bildqualität eine wichtige Rolle. Eine weite Öffnung mit F1.8 sorgt bei Dämmerung oder Dunkelheit dafür, dass genügend Licht für gute Fotos beim Kamerasensor ankommt - unterstützend wirkt der Dual-LED-Blitz. Bei besseren Lichtverhältnissen verkleinert sich die Öffnung auf F2.2 und ermöglicht so eine größere Tiefenschärfe. Das Gigaset GX4 nimmt Videos mit gestochen scharfen 2K auf. Die Frontkamera löst mit 16 MP auf und ist ideal für Selfies oder Videotelefonate.



Gimmicks

"Weniger ist häufig mehr", ergänzt Linda Kirfel, Product Manager Mobile bei Gigaset. "Von unseren Kundinnen und Kunden wissen wir aber, dass sie sich manche Features unbedingt wünschen - und seien es so kleine Dinge wie eine Benachrichtigungs-LED auf der Vorderseite eines Smartphones. Dem GX4 haben wir zusätzlich einen LED-Spotlight-Ring auf der Rückseite spendiert, der verpasste Anrufe und Nachrichten signalisiert. Häufig liegen die Geräte ja mit dem Display nach unten." Auch an praktischen Ausstattungsdetails wie dem 3,5 mm Klinkenanschluss oder einem UKW-Radio hält Gigaset fest. Das GX4 kommt wie sein großer Bruder mit einer programmierbaren Funktionstaste und einem Fingerabdrucksensor auf der Powertaste - es kann aber auch per Gesichtserkennung entsperrt werden. Verfügbarkeit und Preise

Das Gigaset GX4 ist ab 08. Dezember 2022 in den Farben Black und Petrol im stationären und Online-Handel sowie im Gigaset Online-Shop erhältlich. Die UVP liegt bei 349,00 Euro. Im Lieferumfang befinden sich neben der Bedienungsanleitung ein USB-C Lade- und Datenkabel sowie eine Handgelenksschlaufe, die sich in eine Öse am GX4 einfädeln lässt. Das offizielle Produktvideo kann unter diesem Link eingesehen werden.



Die Gigaset Communications GmbH, Bocholt, ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich der Kommunikationstechnologie. Die Gesellschaft ist Europas Marktführer bei DECT-Telefonen und rangiert auch international mit etwa 900 Mitarbeitern und Vertriebsaktivitäten in über 50 Ländern an führender Stelle. Die Geschäftsaktivitäten beinhalten neben DECT-Telefonen, Android-basierte Smartphones, Cloud-basierte Smart Home Anwendungen sowie Geschäftstelefonie-Lösungen für KMU und Enterprise-Kunden. Das Traditionsunternehmen zeichnet sich in besonderer Weise durch seine Produktion "Made in Germany" aus. Hauptsitz der Gesellschaft ist Bocholt, Deutschland. Ferner werden ein Software-Entwicklungs-Zentrum in Wroclaw, Polen sowie zahlreiche Vertriebsniederlassungen in Europa und Asien unterhalten. Erhalten Sie Insights auf unserem Corporate Blog: Blog

Folgen Sie uns auf: Facebook | Instagram | Pinterest | Twitter | YouTube | Xing | LinkedIn

Besuchen Sie unsere Homepage: www.gigaset.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Bild: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=58e9aec418019b98bc44a675b97ab6b2

Bildunterschrift:



06.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com