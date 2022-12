Die Aktie der Deutschen Telekom bewegt sich aktuell weiterhin knapp unterhalb des kürzlich erreichten Mehrjahreshochs. Angesichts der starken operativen Entwicklung sollte ein Ausbruch aber nur eine Frage der Zeit sein. Schwung gibt es nun von der Credit Suisse, die in einer optimistischen Studie weiterhin zum Kauf rät.In einer von hoher Kosteninflation geprägten Zeit sei die Telekombranche in der Lage, beispiellose Preiserhöhungen durchzusetzen, so Analyst Jakob Bluestone. Deshalb dürften die Festnetzeinnahmen ...

