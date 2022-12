Nach dem schwachen Wochenauftakt treten die großen US-Aktienindizes am Dienstag auf der Stelle. Rund 30 Minuten vor der Startglocke notiert der Dow Jones Industrial mit 33.940 Punkten nahezu unverändert zum Vortagesschluss. Am Vortag hatten starke Wirtschaftsdaten erneut die Sorge über Zinserhöhungen geschürt und die Kurse belastet. Der Nasdaq 100 wird am Dienstag mit 11.800 Zählern leicht im Plus berechnet. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

