Jahresendrallye - ja oder nein? Diese Frage hat die Anleger besonders in diesem Jahr beschäftigt. Denn für die Börse war 2022 kein dankbares Jahr. Ob es einen versöhnlichen Ausgang in Form einer Weihnachtsrallye geben wird, erklärt Kristian Volaric von Flatex. In dem Zusammenhang blickt Volaric im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV auf den S&P 500 und den DAX.