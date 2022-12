Im Rahmen einer Fachkonferenz der Privatbank Berenberg wurde der deutsche Chemiesektor einmal mehr genauer unter die Lupe genommen. Analyst Sebastian Bray hat im Rahmen dessen die Einstufung für die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen BASF erneut mit "Hold" eingestuft. Darüber hinaus hat er das Kursziel mit 55,00 Euro bestätigt. Bray erklärte, dass der BASF-Vorstand in einer Präsentation signalisiert habe, was es von den neuen Investitionen in China erwarte. Demnach soll der Verbundstandort ...

