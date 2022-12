Besuchen Sie JLT Mobile Computers auf der ProMat 2023,

Innovatives Software-Dashboard von JLT Mobile Computers steigert betriebliche Effizienz von Gabelstaplerflotten im Warenlagerbetrieb

Die neue JLT Insights-Software kontextualisiert die von den integrierten Sensoren der populären JLT6012-Fahrzeugcomputer erfassten Daten und liefert Einblickin denZustand der IT-Gerätesowie die Effizienz des Fahrzeugbetriebs.

Växjö, Schweden, 6. Dezember 2022 * * * JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler zuverlässiger Computerlösungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, hat mit JLT Insightsein neues, datengetriebenes Software-Dashboard für Branchen vorgestellt, die Warenlager betreiben.

Die individualisierbare Softwarelösung gibt Lager- und IT-Managern die Möglichkeit, ihre Fahrzeugcomputer zu überwachen und genauere Einblicke in den Betrieb zu gewinnen. Gestützt auf unterschiedliche Daten, die von den JLT Vehicle-Mount Terminals (VMTs) und den darin eingebauten Sensoren erfasst werden, ermöglicht JLT Insights den Kunden die Optimierung des Tagesbetriebs in ihrer rauen Einsatzumgebung sowie der darin genutzten Fahrzeuge.

Ermöglicht werden diese neuen Funktionen durch Daten, die von den Sensoren in den VMTs der Serie JLT6012erfasst werden. Beschleunigungsmesser und andere Sensoren in den VMTs liefern dabei nicht nur Informationen zum IT-Zustand der Geräte, sondern auch Daten zu Staplerbewegungen, Geschwindigkeit und Beschleunigung sowie eventuelle Aufprälle samt Orts- und Zeitangaben.

Der Zugriff auf diese digitalen Daten eröffnet Lager- und IT-Managern enorme Möglichkeiten zur Rationalisierung und Verbesserung ihrer Kommissionier- und Logistikabläufe. Durch diverse IT-Zustandssignale und die Identifizierung von Engpässen, Problemen mit der Netzwerkverbindung, stark befahrenen Bereichen, Fahrdynamik und unfallträchtigen Zonen können die IT-Verfügbarkeit und der Arbeitsfluss optimiert sowie die Effizienz und Sicherheit des Betriebs insgesamt gesteigert werden.

Beim Betrieb von Gabelstaplern sind Kollisionen unvermeidbar. Werden derartige Ereignisse mit Ortsangaben verknüpft, lassen sich risikoträchtige Bereiche und/oder räumliche Engpässe im Logistikbetrieb identifizieren. Durch die Verknüpfung von Aufpralldaten mit Zeitangaben ist es zudem möglich, Schichtmuster zu erkennen, während die Kombination von Zeit- und Standortdaten übermäßig lange lokale Verweilzeiten oder stark frequentierte Zonen aufzeigt.

Dazu erklärt Andreas Nivard, General Manager von JLT Software Solutions: "Die VMTs der JLT6012-Serie von JLT Mobile Computers sind ähnlich wie Smartphones mit zahlreichen Sensoren bestückt, deren Daten von uns genutzt werden, um mit Softwarelösungen noch mehr nützliche Features zu realisieren."

Nivard weiter: "Wenn die von den Sensoren erfassten Daten mithilfe von JLT Insights kontextualisiert und visualisiert werden, zeigt sich die wahre Stärke des neuen hard- und softwarebasierten Konzepts von JLT. Die gesammelten Daten lassen sich dann übersichtlich auf einem intuitiven digitalen Dashboard anzeigen, das eine Unmenge nützlicher Angaben für Lager- und IT-Manager bereitstellt."

Die Software lässt sich gemäß der jeweiligen Anwendung konfigurieren. Dabei helfen JLT-Ingenieure den Anwendern bei der Definition der wichtigsten Daten sowie beim Formulieren der Abfragen, die die relevantesten und aussagefähigsten Informationen zutage fördern. Die identifizierten Datenpunkte können direkt von JLT, von lokalen Partnern oder von den Kunden selbst so konfiguriert werden, dass sie den größten betrieblichen Nutzen im Rahmen kontinuierlicher Verbesserungen bringen.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für betriebliche Optimierungen. Der wichtigste Beweggrund für die Entwicklung des Dashboards war es jedoch, sich anbahnende Probleme noch vor ihrem tatsächlichen Auftreten zu erkennen und Unternehmen dadurch Gelegenheit zu geben, Abhilfemaßnahmen auszuarbeiten und umzusetzen, bevor es zu kostspieligen Ausfallzeiten kommt.

"Die Möglichkeit, Probleme zu erkennen, bevor sie zu Ausfallzeiten führen, ist ein Riesenvorteil für uns", sagt Fredrik Edvardsen, IT-Manager bei der im schwedischen Växjö beheimateten Firma IV Produkt, die innovative Lüftungsgeräte entwickelt und produziert. "Wir profitieren nun von proaktiven Einblicken in viele betriebliche Features, wie etwa Stromversorgungen, Diskspeicher, Gabelstapler-Laufzeiten und Serviceintervalle."

JLT Insightsist ab sofort für neue und bestehende Anwender der unter Windows 10 laufenden JLT6012-VMTs verfügbar, wobei die Kosten monatlich und je nach Anzahl der Geräte berechnet werden. "Das Dashboard gliedert sich in zwei Ebenen", erklärt Andreas Nivard. "Die erste umfasst sämtliche wichtigen Informationen zu IT-Zustand und Dynamiksensoren, darunter auch ereignisbezogene Meldungen. Die zweite Ebene liefert zusätzlich Statistiken und ermöglicht das Formulieren von Abfragen, um verschiedene Datensätze gegenüberzustellen und datengestützte Maßnahmen zu ergreifen."

Beim Neukauf eines JLT6012-VMT ist die Software bereits vorinstalliert. Unternehmen, die diese Geräte bereits besitzen, können sich für den Download der Software über die unternehmenseigene Websitean JLT wenden.

Abgesehen vom JLT6012 kann JLT Insights auch mit anderen Windows-10-VMTs von JLT genutzt werden - wenn auch mit eingeschränkter Funktionalität, da den früheren Generationen die eingebauten Sensoren fehlen. Die Unterstützung für den Android-basierten VMT JLT6012A befindet sich in der Entwicklung und kommt im ersten Halbjahr 2023 auf den Markt. Darüber hinaus stehen viele weitere Features auf der Agenda, wobei zusätzliche Anregungen der Nutzer von JLT-Geräten ebenfalls gern entgegengenommen werden.

"Wir haben im Rahmen des Pilotprogramms eng mit JLT zusammengearbeitet, um die Software zu testen und Features vorzuschlagen", berichtet Martin Carlsson, Lagermanager bei IV Produkt. "JLT hatte ein echtes Ohr für unsere spezifischen Bedürfnisse und so freuen wir uns nun darauf, JLT Insights in den kommenden sechs Monaten zu nutzen, um mit datenbasierten Entscheidungen die Produktivität unseres Lagers zu steigern."

Weitere Informationen über JLT Mobile Computers sowie über die Produkte und Lösungen des Unternehmens finden Sie auf jltmobile.com.

Leseranfragen JLT Mobile Computers Group JLT Software Solutions Per Holmberg, CEO Andreas Nivard, General Manager Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +46 70 386 27 75 per.holmberg@jltmobile.com (mailto:per.holmberg@jltmobile.com) andreas.nivard@jltmobile.com (mailto:andreas.nivard@jltmobile.com) www.jltmobile.com (https://jltmobile.com/?utm_campaign=press_release__pd&utm_medium=pr&utm_source=Paid) www.jltmobile.com (https://jltmobile.com/?utm_campaign=press_release__pd&utm_medium=pr&utm_source=Paid) Pressekontakt Certified Adviser PRismaPR Eminova Fondkommission AB Monika Cunnington Tel.: +46 08 684 211 10 Tel.: +44 20 8133 6148 adviser@eminova.se (mailto:Adviser@eminova.se) monika@prismapr.com (mailto:monika@prismapr.com)

www.prismapr.com (http://www.prismapr.com) www.eminova.se (https://www.eminova.se)

Über JLT Mobile Computers

Zuverlässige Leistung, weniger Ärger. JLT Mobile Computers ist ein führender Anbieter von robusten mobilen Computergeräten für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mehr als 25 Jahre Entwicklungs- und Fertigungserfahrung haben JLT zum Maßstab für robuste Computer werden lassen, mit herausragender Produktqualität und fachkundigem Service. Die Lösungen und der Support von JLT bieten den Kunden in Lagerhaltung, Gütertransport, Fertigung, Bergbau, Hafen- und Landwirtschaft einen reibungslosen Geschäftsablauf. Mit Niederlassungen in Schweden, Frankreich und den USA, die durch ein breites Netz von Vertriebspartnern in lokalen Märkten ergänzt werden, ist JLT weltweit aktiv. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und die Aktie ist seit 2002 an der Nasdaq First North Growth Market-Börse unter dem Symbol JLT notiert. Aktuell fungiert Eminova Fondkommission AB als Certified Adviser. Weitere Informationen finden Sie unter www.jltmobile.com.

