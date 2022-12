DAX-Aufstieg für Porsche - Doch welcher Wert muss weichen?

Werbung



Erst Ende September feierte Porsche seinen großen Börsengang. Nun folgt noch in diesem Dezember die Aufnahme in den deutschen Leitindex. Außerdem: Welche Aussichten gibt es für den Dezember 2022? Wir lassen die Daten sprechen.



Für viele war es nur Formsache, jetzt ist es amtlich: Porsche wird in den DAX© aufgenommen. Dies gab die Deutsche Börse bekannt. Nennenswert ist jedoch, dass dies schon ab dem 19. Dezember diesen Jahres der Fall sein wird, denn normalerweise werden Anpassungen des deutschen Leitindex im März und im September durchgeführt. Die Entwicklung der Porsche-Aktie war jedoch sei dem Börsengang Ende September sehr dynamisch und führte dazu, dass die Deutsche Börse von ihrer "Fast Entry"-Regel Gebrauch macht. Damit wird der Name Porsche nun doppelt im DAX© zu finden sein, da die Porsche Holding ebenfalls im DAX© notiert. Weichen muss dafür der Sportartikel-Hersteller Puma, welcher ab dem 19. Dezember dann im MDAX© zu finden sein wird.





Apropos DAX©: Dieser konnte in der vergangenen Woche mit der neunten grünen Kerze in Folge schließen und erwischte einen guten Start in den Dezember. Was uns die Historie über die mögliche Performance des DAX© im September verraten könnte, haben wir in einem aktuellen Video analysiert. Matthias Hüppe wirft in diesem Video einen genaueren Blick auf die Daten der vergangenen Dezember-Daten und welche Erwartungen man basierend darauf für den jüngst angebrochenen Dezember haben kann. Das Video dazu finden Sie in unserer Mediathek und auf unserem Youtube-Channel.

