Im schwachen Marktumfeld kommt am Dienstag auch die Aktie von Infineon unter Druck. Doch die Schwächephase beim Halbleiterkonzern dürfte nur temporärer Natur sein. Denn die Aussichten für den DAX-Titel bleiben glänzend. Mehrere Analysten empfehlen die Aktie nun zum Kauf und sehen noch viel Potenzial nach oben.So hat die Investmentbank Oddo BHF das Kursziel in einer Branchenstudie von 40 auf 44 Euro angehoben. Spätestens Ende des ersten Quartals 2023 sollte es in der Halbleiterindustrie demnach wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...