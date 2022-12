Lockheed Martin ist vor allem als solider Dividendenzahler bekannt. Aber auch über die Börse hinaus ist das Unternehmen vielen ein Begriff. So ist das Tarnkappenflugzeug F-35A von Lockheed Martin aufgrund der diesjährigen Bestellung der Bundesregierung häufig in den Schlagzeilen. Als Investor konnte man sich mit der Lockheed Martin (nachfolgend LMT) Aktie im Depot die letzten zwölf Monate über gut 50 Prozent an Kursgewinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...