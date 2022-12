25.000 US-Dollar für ein TikTok, goldene Rolex, roter Ferrari. Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance riecht nach Geld. Aber wie investiert der millionenschwere Star sein Vermögen? Darüber spricht er im Interview mit DER AKTIONÄR TV. Selbst an der Börse scheint Jeremy Fragrance den richtigen Riecher zu haben. Eins vorweg: Sein Depot hat POWER. Welche Aktien er hält, auf welche Assetklassen er setzt und wie viel er monatlich an der Börse anlegt, verrät er im Gespräch mit Moderatorin Kübra Anac. Außerdem gibt Jeremy einen exklusiven Einblick in ein Crowdinvesting-Projekt, an dem er sich möglicherweise bald beteiligt. Zum Ende des Interviews ist bedauerlicherweise die Verbindung abgebrochen. Wir entschuldigen uns für die technischen Schwierigkeiten und bedanken uns sehr für das Verständnis als auch Interesse an dem Interview.