Die Ranglisten von KenPom und Sagarin sind computergestützte Bewertungssysteme, die Vorhersagen für College-Basketball Spiele liefern.Sie sind in der Welt der Sportwetten sehr einflussreich, und die tatsächlichen Spreads, die von Buchmacher verwendet werden, neigen dazu, ihre Vorhersagen zu berücksichtigen.Oft sind sich KenPom und Sagarin einig darüber, was wahrscheinlich in einem Spiel passieren wird, aber sie weichen auch halbwegs erheblich voneinander ab.Wenn es eine Diskrepanz gibt und die tatsächliche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...