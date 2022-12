Nach Implosion der Kurse sind auch einschlägige Handelsplätze eingebrochen, nun ist der Weg frei für eine neue Offensive der Kryptowährungs-Kritiker. Jamie Dimon, CEO von JPMORGAN, findet man wie gehabt in der ersten Reihe. Für ihn sind Kryptos eine "komplette Nebenattraktion" (complete sideshow), so im Interview mit CNBC.



Dimon zufolge haben Journalisten zu viel Zeit auf Kryptos verwendet, Regulierungsbehörden eher zu wenig. Während einer Anhörung im US-Kongress hatte der Bankchef die Kryptolandschaft mit "dezentralisierten Schneeballsystemen" verglichen. Ohne aber Blockchain, Web 3.0 oder Smart Contracts gleich mit über Bord zu werfen.



Sind die Kryptos ad acta zu legen? Die Frage ist nicht endgültig entschieden, aber: Der begonnene Krypto-Winter weitet sich zur Eiszeit aus.



Im Zeichen des Internets wird eine Meinungsführerschaft nicht allein qualitativ errungen. Auch die schiere Masse der Follower spielt eine Rolle, oder wie viele Mitstreiter man zur modernen Form dessen animieren kann, was in früheren Zeiten schnöde "Leserbrief" genannt wurde. Auf entsprechende Online-Aktionen darf man gespannt sein. Eine andere Möglichkeit liegt darin, die gut eingeübten Meme-Stock-Mechanismen zugunsten von Titeln aus dem Krypto-Zusammenhang zu aktivieren. Eine Sammlung möglicher Objekte wird im Chartvergleich zur Anregung abgebildet; allerdings dürfte den üblicherweise Begeisterten inzwischen die Munition für solche Aktionen ausgegangen sein.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



