Litecoin Kurs bei 80 Dollar - Anleger laufen sich für Halving-Event warm

Litecoin-Anleger fiebern möglicherweise bereits heute schon dem voraussichtlich im Juli 2023 stattfindenden Litecoin-Halving entgegen. Börsianer könnten somit von den kräftezehrenden Entwicklungen rund um die US-Geldpolitik nebst der jüngsten FTX-Insolvenz abgelenkt werden.

Allein im vergangenen Monat hat der LTC-Kurs um über 44 Prozent zulegen können. Litecoin-Halving im Blick: Block-Belohnung von 6,25 statt 12,5 LTCs Litecoin könnte insbesondere durch das anstehende dritte Halving im kommenden Jahr auf Anlegerinteresse stoßen. Aktuell werden durchschnittlich rund alle 2,5 Minuten 12,5 Litecoins ausgegeben. Diese Menge soll nach dem Halving von 12,5 auf 6,25 Einheiten reduziert werden. Wie beim Bitcoin findet dieses Ereignis rund alle vier Jahre statt. Damit unterliegt Litecoin einer Art "künstlichen Angebotsverknappung". Besagte Funktion ist in den Code von Litecoin eingebettet und entspricht in der Interpretation damit der Geldpolitik des Ökosystems.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

