The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2022



ISIN Name

AU000000NEA8 NEARMAP LTD

CA5543244001 MACDONALD MNS EXPL. A

DE000GSW1111 GSW IMMOBILIEN AG

JP3952000002 UNIDEN HOLDINGS CORP.

USG20011AC94 CNTL AMER.BOTTL. 17/27

USU4866DAA10 KFC/PIZ.H./TACO 16/24REGS

US06050TMJ87 BK AMER NA 19/23 FLR MTN

US12508EAG61 CDK GLOBAL 2026

US1628281073 CHECKPOINT THER. DL-,0001

US16941R1086 CHINA PETRO.+CHEM.ADR/100

US177376AE06 CITRIX SYSTEMS 2027

US448055AK92 CENOVUS ENERGY 14/24

US808513AE59 CHARLES SCHWAB 12/UND. A

US97690A1088 WIWYNN SP.GDR 144A TA 10

US97690A1161 WIWYNN CORP. GDR S TA 10

XS0799658637 JSC KAZ.TEMIR ZHOLY 12/42

XS1069552393 HEATHR.FUND. 14/24MTN A27

XS1468538035 AXALTA COAT.SYS 16/24REGS

XS1766775545 SCIENT.GAMES INTL. 18/26

XS1767052050 MODULAIRE GLO. 18-23 REGS

XS1879565791 EDREAMS ODI. 18/23 REGS

CHECKPOINT THERAPEUTICS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de