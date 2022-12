Mavenir, der Anbieter von Netzwerksoftware, der die Zukunft von Netzwerken mit cloudnativer Software aufbaut, die auf jeder Cloud läuft und die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, verändert, wurde für seine Telco Cloud Solution der Most Innovative Cloud Product Award von Leading Lights verliehen.

Die Telco-Cloud-Lösung von Mavenir bietet Netzwerk-Dienstleistern ein vollständiges End-to-End-Netzwerksoftware-Portfolio, das zu 100 cloudnativ ist und in allen privaten, öffentlichen oder hybriden Cloud-Umgebungen ausgeführt werden kann. Cloudnative Systeme sind erforderlich, um die heterogene 5G-Umgebung automatisiert zu unterstützen, wobei in Containern implementierte Microservices die Platzierung von Workloads am richtigen Ort ermöglichen.

"Mavenirs Cloud-First-Ansatz für Netzwerke gilt als Weg in die Zukunft", sagte Bejoy Pankajakshan, EVP, Chief Technology and Strategy Officer bei Mavenir. "Wir ermöglichen Betreibern, die Vorteile der Cloud-Technologie mit zuverlässigen, hochleistungsfähigen Lösungen der Carrier-Klasse mit Sicherheit und bedarfsabhängiger Skalierung voll auszuschöpfen."

Die Lösung von Mavenir ist in drei Schlüsselbereichen einzigartig:

CAAs: Die CAAS-Plattform von Mavenir, Mavenir Webscale Platform (MWP), basiert auf cloudnativer Datenverarbeitung und OpenSource-Komponenten. Sie bietet Plattform-Erweiterungsmöglichkeiten durch Hinzufügen von Richtlinien-Engines und externer Zugriffskontrolle zum Kubernetes-basierten Dienst.

TELCO PAAS: Der Mavenir Telco Cloud Integration Layer (MTCIL), der in alle Mavenir-Produkte integriert ist, arbeitet mit allen CAAS-Plattformen einschließlich MWP- und Drittanbieterlösungen von Anbietern wie VMware, Redhat, AWS, Google und Azure. MTCIL bietet telekomspezifisches Konfigurations-Management, Topologie-Management, Tracing, hohe Verfügbarkeit und Funktionen für rechtmäßiges Abfangen als Dienste für Container-Netzwerkfunktionen.

Betriebsautomatisierung mit CI/CD: In einer vollständig containerisierten Umgebung profitieren die Betreiber von der Automatisierung und operativen Verbesserungen aus der CI/CD-Pipeline von Mavenir. Mavenirs CI/CD in der Telekommunikationsdomäne ist bahnbrechend, da sie die Automatisierung bei der Erstellung der Lifecycle-Management-Pipeline von Telekommunikations-Workloads ermöglicht, wichtige architektonische Komponenten verbindet und die Automatisierung der Generierung von Artefakten ermöglicht. All dies ist erforderlich, um komplexe CSP-Bereitstellungen zu vereinfachen.

Mavenir ist der einzige Anbieter, der eine vollständige Suite cloudnativer Tools einsetzt (CaaS, MTCIL und CI/CD), um den CSP-Übergang in die Cloud zu unterstützen, mit bewährten Implementierungen bei der Deutschen Telekom, T-Mobile USA und mehreren anderen globalen Einrichtungen.

Weitere Informationen zu den Light Reading Awards und den Finalisten finden Sie hier.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft von Netzwerken auf und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlicher Technologie, wobei es sich auf die Vision eines einzigen, softwarebasierten, automatisierten Netzwerks konzentriert, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter cloudnativer End-to-End-Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie sich die Welt verbindet, zu ändern und die Transformation von Softwarenetzwerken für mehr als 250 Communication Service Provider und Unternehmen in über 120 Ländern zu beschleunigen, die mehr als 50 der weltweiten Abonnenten bedienen. www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005277/de/

Contacts:

Mavenir PR-Kontakte:

PR@mavenir.com

Maryvonne Tubb (US)

Emmanuela Spiteri (EMEA)