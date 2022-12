Um unsere Artikelserie der beliebtesten Aktien auf dem Portal aktien.guide fortzusetzen, schauen wir uns heute auf Platz 4 von 20 den Technologiekonzern Apple (ISIN: US0378331005) an. Mit einer Marktkapitalisierung von über 2.300 Milliarden US-Dollar führt Apple die Liste der am höchsten kapitalisierten Unternehmen der US-Börse an. Die hohe Kapitalisierung spiegelt letztendlich die gute fundamentale Entwicklung des Unternehmens wider, die sich mit einem Rekordergebnis von fast 100 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...