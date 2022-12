Als Mitarbeiter:innen am Montagmorgen an ihre Arbeitsplätze im Twitter-Hauptquartier in San Francisco kamen, wurden sie von neugestalteten Konferenzräumen überrascht. Darin: Matratzenlager und riesige Monitore für Videokonferenzen. Mitte November 2022 hatte Elon Musk angekündigt, dass bei Twitter jetzt "extrem hardcore" gearbeitet werden müsse. Wer das nicht wolle, könne gehen. Jetzt zeigt sich, was der Multimilliardär von seinen Angestellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...