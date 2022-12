Singapur (ots/PRNewswire) -Arsenal und die LABS Group geben heute eine neue Partnerschaft bekannt: Die LABS Group wird unser offizieller Hotel- und Resort-Mitgliedschaftspartner in Asien und Europa.Die LABS Group wird sich auf das Gastgewerbe konzentrieren und es Hotels und Resorts ermöglichen, Timesharing-Programme über ihren neuen digitalen Marktplatz Staynex, der Anfang nächsten Jahres an den Start gehen wird, zu erstellen und anzupassen.Zimmer aus einem Netzwerk von Resorts und Hotels auf der ganzen Welt werden über das neue System für einen bestimmten Zeitraum, über mehrere Jahre hinweg, zu vergünstigten Preisen angeboten. Kunden können einen Aufenthaltspass für Partnerhotels in Form eines NFT (Non-Fungible Token) erwerben, der ihnen für den angegebenen Zeitraum Zugang zu der Unterkunft zu einem reduzierten Preis ermöglicht.Bernard Lau, CEO der LABS Group, erklärte:"Die Partnerschaft mit Arsenal ist nicht nur eine Ehre, sondern auch ein wahr gewordener Traum, mit einem so erfolgreichen und historischen Fußballverein in Verbindung gebracht zu werden. Das wird unsere Vision, das Gastgewerbe mit globalen Marken zu verbinden, auf eine bisher noch nicht dagewesene Weise beschleunigen."Juliet Slot, Chief Commercial Officer bei Arsenal, kommentierte:"Wir freuen uns, die LABS Group in der Arsenal-Familie willkommen zu heißen, die sich darauf vorbereitet, dieses neue Produkt im neuen Jahr einzuführen. Unsere Reichweite auf der ganzen Welt wird ein wichtiger Teil des Wachstums dieses neuen Geschäfts sein."Haftungsausschluss: Die Hotel-Mitgliedschafts-NFTs ("Residence Passes") von LABS sind eine Form von Kryptoassets. Bitte beachten Sie, dass (a) der Wert von Kryptowährungen variabel ist und sowohl steigen als auch fallen kann; (b) Kryptowährungen im Vereinigten Königreich nicht reguliert sind; und (c) auf Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen möglicherweise Kapitalertragssteuer zu zahlen ist.Informationen zur LABS GroupDie LABS Group macht Immobilien für jedermann zugänglich, indem sie Web3 nutzt, um Transaktionen für digitale Vermögenswerte durchzuführen, die Branche mit der Blockchain-Technologie verbindet und Partnerschaften mit verschiedenen Resorts und Immobilien auf der ganzen Welt eingeht.Um mehr über die LABS Group und Staynex zu erfahren, besuchen Sie bitte labsgroup.ioHaftungsausschluss: Die Hotel-Mitgliedschafts-NFTs ("Residence Passes") von LABS sind eine Form von Kryptoassets. Bitte beachten Sie, dass (a) der Wert von Kryptowährungen variabel ist und sowohl steigen als auch fallen kann; (b) Kryptowährungen im Vereinigten Königreich nicht reguliert sind; und (c) auf Gewinne aus dem Verkauf von Kryptowährungen möglicherweise Kapitalertragssteuer zu zahlen ist.marketing@labsgroup.ioMedienkontakt:MedienkontaktMarketingteam der LABS Groupmarketing@labsgroup.ioLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1961057/LABS_Group_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1961425/B0A3383.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arsenal-und-labs-group-geben-neue-partnerschaft-bekannt-301696358.htmlOriginal-Content von: LABS Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167195/5388383