Das Unternehmen will Einwände gegen die 69 Mrd. $ schwere Übernahme von ACTIVISION BLIZZARD abwehren, indem man dem Konkurrenten SONY eine 10-Jahres-Garantie für die taggleicheVeröffentlichung des Blockbuster-Spiels Call of Duty bietet. Laut MICROSOFT bleiben damit die Kräfteverhältnisse beim Status Quo: Die Xbox bleibt bei Konsolenspielen auf Platz 3, nach SONY und NINTENDO. In der mobilen Spieleindustrie hat man bisher keine bedeutende Präsenz. SONY ist der lauteste Opponent des Deals. Mit den Zugeständnissen wächst die Wahrscheinlichkeit, dass der Kauf zu 95 $ je Aktie über die Bühne geht. Damit lockt beim aktuellen ACTIVISION-Kurs eine Chance von fast 25 %.



