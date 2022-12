25. November 2022 - Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd (ASX: GMR; Golden Rim oder Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/golden-rim-resources-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Doug Jones mit Wirkung zum 1. Dezember 2022 zum Non-Executive Director ernannt wurde.

Doug ist ein Geologe mit 45 Jahren Erfahrung im internationalen technischen-, kommerziellen-, unternehmerischen- und Projektmanagement, die er in der Subsahara und Nordafrika, Australien, Europa sowie Nord-, Mittel- und Südamerika sammeln konnte.

Er ist ein promovierter "Sachverständiger" im Sinne des JORC Code und verfügt über Erfahrungen von der Projektgenerierung und Basisexploration bis hin zur Ressourcendefinition und zu Machbarkeitsstudien, wobei er in jüngster Zeit umfassend an der Bewertung von M&A-Projekten und an Due-Diligence-Studien beteiligt war.

Doug hat an einer Reihe erfolgreicher Entdeckungen mitgewirkt, darunter die über 10 Millionen Unzen schwere Goldlagerstätte Siguiri in Guinea und die 1,3 Millionen Unzen schwere Lagerstätte Saramacca in Suriname. Zuletzt leitete er als General Manager, Exploration bei Perseus Mining die Teams, die das Projekt Yaouré von Perseus Mining an der Elfenbeinküste und das Projekt Edikan in Ghana um bedeutende neue Goldreserven erweiterten.

Dougs Führungserfahrung umfasst leitende Positionen bei an der ASX und TSX notierten Aktiengesellschaften sowie Positionen als Board-Mitglied bei einer Reihe von an der ASX, AIM und TSX notierten Unternehmen.

Herr Adonis Pouroulis, Chairman von Golden Rim, sagt: "Wir heißen Doug sehr herzlich willkommen. Seine Erfahrung in Westafrika, insbesondere in Guinea, sowie sein technisches Fachwissen sind für Golden Rim und für die potenzielle zukünftige Erschließung unseres spannenden Goldprojekts Kada von großem Wert."

-ENDE-

Kontakt:

Golden Rim Resources Ltd

ABN 39 006 710 774

Adonis Pouroulis

Chairman

+61 3 8677 0829

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Diese Meldung wurde vom Board von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ der auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68516Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68516&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000GMR9Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.