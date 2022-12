Nach acht guten Wochen am Stück geht es für den Dax jetzt mal wieder abwärts. Am Dienstag korrigierte der Index kräftig und gibt auch am Mittwoch erstmal weiter ab. Und so kann es jetzt weitergehen. Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt dürfte weiter gedämpft bleiben. Am Dienstag hatte er wegen wieder hochkochender Zinssorgen 0,7 Prozent niedriger bei 14.343,19 Punkten geschlossen. Und am Mittwoch wird der Dax erneut niedriger bei knapp unter 14.300 ...

