(shareribs.com) London 07.12.2022 - Im gestrigen Handel sind die Ölpreise wieder unter Druck geraten. Für Brent-Rohöl gab es die höchsten Tagesverluste seit September. Die Rohölbestände in den USA sind erneut zurückgegangen. Wie das private American Petroleum Institute gestern meldete, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 6,426 Mio. Barrel zurückgegangen. Dies lag deutlich ...

