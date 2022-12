Die DEUTSCHE BANK-Fondstochter setzt sich neue Gewinn- und Einsparziele und verspricht ihren Investoren höhere Dividenden. Durch die Veräußerung einiger Geschäftsbereiche und dem Zurückfahren der regionalen Präsenz will die Fondsgesellschaft bis 2025 Kosten von 100 Mio. Euro einsparen. Die freiwerdenden Mittel sollen in Wachstumsbereiche investiert werden. Die Umschichtung soll den Gewinn je Aktie bis 2025 auf 4,5 Euro steigen lassen, bei einem bereinigten Aufwand-Ertrags-Verhältnis unter 59 %. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr, das als besonders ertragsreich galt, hatte der Gewinn pro Aktie bei 3,9 Euro und die Aufwand-Ertrags-Relation bei 58,1 % gelegen. Die Aktionäre sollen 2024 von einer Sonderausschüttung von bis zu 1 Mrd. Euro profitieren. Ab 2025 will die DWS 65 % ihres Gewinns als Dividende an die Anleger ausschütten. Auch damit will man das Vertrauen der Anleger wiedergewinnen, das nach den Greenwashing-Vorwürfen gelitten hat.



