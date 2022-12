Der Fachkräftemangel hat längst auch die Finanzabteilungen erreicht. Oft sind die Teamleiter aber selbst daran Schuld, dass sie Top-Talenten kein anregendes Arbeitsumfeld bieten: "Bewerber sind nicht mehr dazu bereit, nur noch Number Crunching und Forecasts zu machen. Sie wollen an strategischen Projekten mitarbeiten", sagt der Finance-Recruiter Jens Oerding von der Personalberatung Treuenfels im Gespräch mit FINANCE-TV. Sind Finanzabteilungen für diese Anforderungen schon gewappnet? Wichtige Faktoren sind Oerding zufolge Mindset, Projektlandschaft und IT-Ausstattung. "Viele Unternehmen haben die Technik, aber noch nicht die nötigen Prozesse", bemängelt er. Wieviel Prozent der Konzerne tatsächlich schon den Claim "New Finance" einlöst, warum die Talentsuche oft bereits mit der Stellenanzeige gewonnen oder verlieren wird und was die "Silver Bullet" in einem erfolgreichen Bewerbungsgespräch ist - Jens Oerding gibt FINANCE-TV-Zuschauern viele Tipps, wie eine Finanzabteilung "New-Finance-ready" wird.