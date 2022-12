The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.12.2022ISIN NameAT0000A208R5 EGGER HOLZWER. 18-UND.FLRDE000A1RQB03 HESSEN SCHA.14/22XS1917947613 CHINA DEV.BK 18/22 MTNDE000A1RQB78 HESSEN SCHA.14/22XS0850020586 MAROKKO 12/22 REGSXS0860582435 CJSC DEV.BK KAZAKHS.12/22DE000DZ1JQA0 DZ BANK IS.C27 12/22 VARDE000CZ40MK8 COBA 17/22 S.893XS1378780891 XYLEM 2023DE000HLB1D26 LB.HESS.-THR.INFL.06A/14DE000BRL3140 NORDLB OPF.S.114DE000BRL9261 NORDLB IS. 13/22CH0229571770 PFZ.SCHW.KT.BKN 13-22 442XS0403958498 EL. FRANCE 08/22 MTNCH0447353696 PANALPINA 18-22DE000BLB28W3 BAY.LDSBK.IS.15/22US713409AC43 PEPSI-COLA METRO. 2029 BXS0863907522 GENERALI 12/42 FLR MTNFR0011372622 ELO S.A. 12/22 MTNFR001400E0A9 ALD S.A. -ANR.-DE000NLB2R27 NORDLB GELDM.FRN 30/17DE000HLB1ZB8 LB.HESS.-THR.IS.14/22DE000HSH4VE2 HCOB MZC 17 14/22DE000HLB1ZA0 LB.HESS.THR. IHS 14/22XS1720817540 EMIRATES REIT SUKUK 17/22US642869AK70 NEW BRUNSWICK 17/22