Im Kampf gegen die Corona-Pandemie hat China seine harten Null-Covid-Maßnahmen nach Protesten in der Bevölkerung gelockert. Der Staatsrat verkündete am Mittwoch in Peking einen neuen Zehn-Punkte-Plan. Unternehmen und Anleger schöpfen Hoffnung, dass sich die Lieferketten normalisieren - und die Inflation massiv sinkt.Für asymptomatisch Infizierte und bei leichten Krankheitsverläufen soll es in China künftig grundsätzlich möglich sein, auch zuhause in Isolation zu gehen. Nach einer Woche Heimquarantäne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...