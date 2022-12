MTU mit optimistischem Blick in die Zukunft

Die Luftfahrt erholt sich weiter: Laut IATA hat sich der Verkehr per Oktober 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als verdoppelt und liegt damit bei knapp 75 Prozent des Vor-Corona-Monats Oktober 2019. Uneingeschränkt optimistisch ist auch das Management des Triebwerksherstellers MTU (DE000A0D9PT0): Auf dem Kapitalmarkttag kündigte man an, die für 2024 geplanten Umsatzspanne von 6,4 bis 6,6 Mrd. Euro bereits 2023 zu erreichen und dabei eine EBIT-Marge in niedrigen 20-Prozent-Bereich zu realisieren. Business-Treiber der nächsten Jahre sind eine starke Nachfrage nach Militärflugzeugen, Business Jets und effizienteren GFT-Triebwerken für den Reise- und Frachtverkehr.

Discount-Strategien mit 10 Prozent Puffer (Juni)

Wer auf konstante Kurse setzt, verzichtet zugunsten der Rendite auf größere Puffer und erzielt mit dem Discount-Zertifikat der LBBW mit der ISIN DE000LB2ZB63 zum Preis von 181,82 Euro eine maximale Rendite von 18,18 Euro oder 20,5 Prozent p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag (16.6.23) auf oder über dem Cap von 200 Euro schließt. Der Sicherheitspuffer liegt bei 10,5 Prozent.

Bonus-Strategie mit 26 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (ISIN DE000PE5QH29) ist mit einem Bonusbetrag und Cap von 220 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 150 Euro (Puffer 26,2 Prozent) bis zum Bewertungstag (16.6.23) nie verletzt wird, gibt"s den Höchstbetrag. Beim Kaufpreis von 202,38 Euro liegt der maximale Gewinn bei 17,62 Euro, was einer Rendite von 16 Prozent p.a. entspricht. Top: Das Zertifikat ist gerade minimal günstiger als die Aktie (Abgeld).

Einkommensstrategie mit 10 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas (ISIN DE000PD64R36) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 10 Prozent p.a. Durch den Einstieg leicht unter pari sind 10,1 Prozent p.a. effektiv drin, wenn die Aktie am Bewertungstag 15.12.23 zumindest auf Höhe des Basispreises von 180 Euro notiert. Andernfalls gibt"s 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 180 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Wer an der starken Nachfrage im zivilen und militärischen Flugzeugbau partizipieren will, kann dies über eine defensive Positionierung in den Zertifikaten auf den Triebwerkhersteller MTU erreichen. Die branchentypisch höhere Volatilität sorgt für attraktive Renditen schon bei einer Seitwärtsbewegung der Aktie.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU Aero Engines-Aktien oder von Anlageprodukten auf MTU Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen

Quelle: zertifikatereport.de