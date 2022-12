Vaduz (ots) -



Die Stabsstelle für Sport organisiert jährlich ein "Snow-Camp" für Jugendliche. Das diesjährige Lager wird in Damüls auf der Uga-Alp, direkt bei der Skipiste stattfinden.



In der Sportferienwoche vom 20. bis 24. Februar 2023 können sportbegeisterte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine abwechslungsreiche Woche erleben. Kompetente Leiterpersonen werden das Lager begleiten und ein vielseitiges Programm anbieten. Im Vordergrund stehen Spass, Sport und das gemeinschaftliche Lagerleben. Der Ski- und Snowboardunterricht findet in niveaugerechten Gruppen - kein Anfängerunterricht - statt. Dank der Liechtensteinischen Sportförderung ist das Snow-Camp sehr preiswert.



Weitere Infos und den Anmeldetalon finden Sie unter www.ssp.llv.li



