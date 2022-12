VANCOUVER, BC, 7. Dezember 2022 - Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT) (OTC Pink: BRVVF) (FWB: 23B0) ("Quantum" oder das "Unternehmen") sondiert weiterhin Möglichkeiten im Hinblick auf strategische Partnerschaften und eine Finanzierung mit großen Automobilherstellern für anstehende Projekte. Das Unternehmen hat bei diesen Bemühungen Hersteller von Elektrofahrzeugen und die Exempt Market Dealers im Auge, da die Nachfrage nach Lithium und Kobalt mit der zunehmenden Nutzung von Elektrofahrzeugen steigt. Das Management des Unternehmens zieht verschiedene Finanzierungsoptionen in Betracht, darunter unter anderem Eigenkapitalfinanzierungen, Wandelschuldverschreibungen und Finanzierungen mittels Streaming, um den Kapitalbedarf für die zukünftige Erschließung und Produktion zu finanzieren.

Nachdem das Unternehmen eine erste Interessensbekundung eines weltweiten Automobilherstellers einer Reihe von Elektro- und Hybridfahrzeugen erhalten hat, knüpft es weiterhin Kontakte zu Fahrzeug- und Antriebsherstellern, um das Bewusstsein für seine Entwicklung im Bereich der Erschließung/Produktion von Batteriemetallen zu erhöhen. Mit über 90 Modellen von Elektrofahrzeugen, die derzeit in Kanada von mehr als 20 Herstellern angeboten werden, positioniert sich das Unternehmen als ein führender Abnehmer von Kobalt- und Lithium-Rohstoffen, nachdem die Nutzung und die Nachfrage weiter steigen. Ein weiterer wichtiger Verbrauchsfaktor ist der Bedarf an Ersatzbatterien für die derzeit im Besitz befindlichen Elektrofahrzeuge.

Das Cobalt Institute geht davon aus, dass die Kobaltnachfrage in den nächsten fünf Jahren auf etwa 320.000 Tonnen jährlich steigen wird, was fast einer Verdoppelung des Gesamtverbrauchs im Jahr 2021 entspricht, wobei 70 % dieses Wachstums auf Elektrofahrzeuge entfallen. "Angesichts des erwarteten Anstiegs der Nachfrage nach den Mineralen Kobalt und Lithium sondiert das Unternehmen weiterhin verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, um seine Explorationspläne auszubauen", so Marc Momeni, Chief Executive Officer von Quantum Battery Metals Corp. "Quantum bemüht sich aktiv um Finanzierungsoptionen, um die bestehenden Produktionskapazitäten seiner aktuellen Projekte zu erweitern und Projekte im Entwicklungsstadium in Produktion zu bringen."

Der U.S. Geological Survey berichtet: Kobalt ist ein Metall, das in zahlreichen kommerziellen, industriellen und militärischen Anwendungen eingesetzt wird. Weltweit wird Kobalt am häufigsten in den Elektroden wiederaufladbarer Lithium-Ionen-, Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhydrid-Batterien verwendet. Die Verwendung von Kobalt hat seit Anfang der 1990er-Jahre mit der Entwicklung neuer Batterietechnologien und einer steigenden Nachfrage nach tragbaren elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Laptops und schnurlosen Elektrowerkzeugen rasch zugenommen.

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das "Unternehmen") erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie "erwartet", "plant", "nimmt an", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "Potenzial" und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68518Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68518&tr=1



