Erfurt (ots) -Die KiKA-Angebote kika.de und kikaninchen.de haben am 6. Dezember 2022 das Seitenstark-Gütesiegel erhalten. Seitenstark e.V. zeichnet kinderfreundliche Internetpräsenzen aus, die abwechslungsreiche Unterhaltungs- und hochwertige Wissensinhalte bieten. Das Seitenstark-Gütesiegel gibt Kindern, Eltern und Pädagog*innen Orientierung im Internet und steht für die Qualität digitaler Kindermedien.kika.de und kikaninchnen.de konnten in dem dreistufigen Prüfverfahren den Siegelausschuss und die Vergabejury überzeugen. Das Seitenstark-Gütesiegel bescheinigt den Online-Angeboten von KiKA, "Qualitätsstandards für digitale Kindermedien" und "Leitlinien für empfehlenswerte Online-Angebote für Kinder". Die Jury hob bei der Auszeichnung besonders die hochwertigen journalistischen und multimedial aufbereiteten Inhalte, die mehrsprachigen Angebote und den moderierten KiKA-Chat, in dem Kinder mit Moderator*innen, Stars und miteinander kommunizieren können, hervor."Unsere digitalen Angebote sind sichere Experimentier- und Erlebnisräume, in denen Kinder unterhalten werden, Spaß haben und immer etwas Wissenswertes mitnehmen können. Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", so Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin."Das Gütesiegel ist eine gute Orientierungshilfe für Eltern, bei der Auswahl von Angeboten für ihre Kinder. kika.de, gerade erst frisch überarbeitet und in einem neuen Design, und kikaninchen.de sind abwechslungsreiche und altersgerechte Abenteuerspielplätze für Kinder", ergänzt Sven Steinhoff, Leiter der Redaktion Contentbegleitung.Informationen zur neuen kika.de finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.