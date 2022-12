Rückblick: Die Aktie von amazon.com hatte sich vom Jahrestief bei 85.87 USD in der Spitze bis auf 103.79 USD geschoben, doch nach der viertägigen Erholung drehten die Kurse in der zweiten November-Hälfte erneut nach unten. Am Monatsultimo legten die Papiere zwar noch einmal 4.5% an Wert zu, allerdings wurden auch diese Gewinne rasch wieder abgegeben: ...

