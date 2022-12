Die Tesla-Konkurrenz in China wird immer größer. Zwar wirkten sich die Absatzrekorde von BYD, Nio und Co im November nicht auf die Verkaufszahlen des Elektroauto-Pioniers aus. Tesla konnte mit 100.291 verkauften Fahrzeugen selbst eine Bestmarke in Fernost aufstellen. Jedoch gibt es einige Anzeichen, dass die Nachfrage bröckelt.So berichtete am Montag unter anderem Bloomberg, dass der Autobauer plane die Produktion in der Gigafactory in Shanghai zu drosseln. Diesen Bericht dementierte ein Sprecher ...

